Seurbi realiza trabalhos de tapa buracos em ruas de Óbidos

Afetadas pelas fortes chuvas que caem em Óbidos, Ruas da cidade apresentam problemas com muitos buracos, outras não pavimentadas, apresentam problemas de erosão, o que dificulta a trafegabilidade da população obidense por esses logradouros, que continua pedindo melhorias nas vias públicas.

Nesta quinta-feira, dia 04/02, a equipe da Secretaria de Urbanização e Infraestrutura de Óbidos – Seurbi, que tem como secretário o engenheiro Breno Coelho, procurando minimizar os problemas das ruas mais afetadas está realizando trabalhos de tapa buracos, e neste dia, estiveram concentrados na Av. Nelson Souza.

Segundo informações da Serubi, a operação de tapa buracos das ruas de Óbidos está em andamento e os trabalhos da Av. Nelson Souza se concentraram no perímetro entre as Ruas Carlos Simões e Icoaraci Nunes, no Bairro de Fátima, perímetro que estava bastante danificado.

FONTE: Comunicação/Seurbi

www.obidos.net.br

