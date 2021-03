Óbidos e mais quatro municípios do Oeste do Pará recebem concentradores de oxigênio

Doados pela entidade não governamental Expedicionários da Saúde, os municípios de Óbidos, Monte Alegre, Prainha, Curuá e Rurópolis receberão os equipamentos.

A região Oeste do Pará recebeu nesta sexta-feira (5) 10 concentradores de oxigênio para o atendimento de pacientes de Covid-19. Os equipamentos foram distribuídos para os municípios de Monte Alegre, Prainha, Curuá, Rurópolis e Óbidos. Para cada município foram entregues dois equipamentos. A distribuição é uma ação articulada pelo governo do Estado, com doação da iniciativa não governamental Expedicionários da Saúde.

Os equipamentos foram entregues pela Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará, considerando os municípios mais distantes, uma vez que os concentradores reforçarão a rede de oxigenação para quem é atendido nas unidades de saúde referenciadas para tratamento de Covid-19.

"Em nossos municípios em que o acesso é difícil, feito por vias fluviais, esses equipamentos são fundamentais para garantir o fornecimento aos pacientes", ressaltou a coordenadora de Saúde da Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará, Talita Liberal, acrescentando que "são equipamentos estratégicos que produzem oxigênio e mantêm o paciente em consumo de até cinco litros por minuto. Então, principalmente nesta pandemia, é um recurso importante para os pacientes com Covid-19, que serão abastecidos sem que sejam necessárias as redes e tanques de oxigênio".

Alívio

No município de Óbidos, os equipamentos foram destinados ao Hospital Municipal Dr. José Benito Priante. A chegada dos equipamentos chamou atenção dos funcionários e pacientes, e trouxe alívio às autoridades locais. "Para o município isso é uma coisa muito boa, e acontece em um momento em que a região está passando por uma situação muito difícil. Isto nos dá garantia de que estamos sendo assistidos pelo governo do Estado. São recursos que irão facilitar o trabalho de nossos servidores", disse o prefeito em exercício de Óbidos, Lindomar Marinho.

"Estes concentradores chegam em um momento estratégico para auxiliar o tratamento dos pacientes com Covid. Anteriormente tentamos uma aquisição, e neste momento conseguimos esta importante doação, que será útil aos usuários do sistema público de saúde", completou a secretária municipal de Saúde de Óbidos, Ana Elza Tavares.

O concentrador é um equipamento que capta o oxigênio do ar ambiente e devolve ao paciente de forma filtrada e pura, com capacidade para manter a saturação em níveis aceitáveis.

Fonte: Agência Pará

Concentradores de oxigênio

Os concentradores de oxigênio são máquinas que funcionam fornecendo a substância a partir do ambiente. Ele concentra o O2 até que a substância fique 95% pura e então o fornece ao paciente através de cânulas ou máscaras.

