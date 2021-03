Projeto Pecuária Sustentável abre inscrições para produtores de Oriximiná (PA)

Ecam seleciona pecuaristas interessados em aderir ao projeto que alia produtividade e sustentabilidade. Inscrições podem ser feitas até 15 de março.

Segue aberto até o dia 15 de março o edital para seleção dos pecuaristas interessados em aderirem ao projeto Pecuária Sustentável, da Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM). Lançado em 2017 com 14 pecuaristas produtores de gado de corte e leite, que tem apresentado bons resultados graças às orientações técnicas voltadas à correção do solo, manejo de pastagem e recuperação de áreas degradadas de Oriximiná, no oeste do Pará.

Podem participar da seleção pecuaristas que tenham interesses compatíveis com os objetivos de produção e estejam dispostos a seguir orientações técnicas e compartilhar conhecimentos adquiridos a partir do projeto, que possuam documentação que comprove titularidade da propriedade, que não possuam alerta de desmatamento detectado pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD).

O edital com as normas e orientações quanto à iniciativa do Pecuária Sustentável está disponível aqui.

O entendimento de sustentabilidade adotado pelo programa envolve pessoas, recursos naturais e financeiros. O objetivo é conquistar um patamar de atividade econômica – neste caso a pecuária – que contribua para o bem-estar social no âmbito das relações de trabalho e que seja mais efetiva na utilização dos recursos naturais, otimizando assim a produtividade e, consequentemente, reduzindo os impactos do desmatamento no bioma Amazônia.

As propriedades inseridas no Programa recebem assessoria técnica para manejo de pastagem e rebanho, infraestrutura e equipamentos necessários à pecuária e também capacitações em temas de interesse do produtor rural. Também são realizadas palestras sobre tecnologia e assessoria técnica em questões ambientais. O produtor é assistido por técnicos que o auxiliam na realização de suas metas, dentro das possibilidades físicas e financeiras de cada propriedade.

As inscrições podem ser feitas por 3 formas: pelo email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , pelo WhatsApp (93)9927-0415 ou ainda através do formulário disponível aqui. Em razão da pandemia de Covid-19, não serão realizadas inscrições presenciais.

FONTE: Organização do evento/Ecam

