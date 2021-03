Barco Hospital Papa Francisco volta a fazer atendimentos

O Barco Hospital Papa Francisco com o apoio da unidade Papa João Paulo II retoma seus atendimentos médicos e clínicos.

A equipe ganhou reforço de dois médicos vindos de São Paulo para o atendimento em quatro municípios, começando por Almerim e na comunidade de Chicaia nos dias 10 e 11 respectivamente.

Nos dias 12 e 13 o BH Papa Francisco fará atendimentos no Distrito de Boa Vista no município de Prainha. Em seguida, nos dias 14 e 15 o atendimento será em Monte Alegre e finalizando a viagem, nos dias 16 e 17, fará atendimentos no município de Alenquer.

A unidade fluvial estava com seus atendimentos suspensos desde o começo de fevereiro, após os coordenadores e funcionários testarem positivo para a COVID-19, tendo encerrado os atendimentos no município de Juruti.

FONTE: Comunicação/Diocese de Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.