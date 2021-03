Em Óbidos, Colônia Z-19 doa dezessete mil e cem reais para pescadores de Ipaupixuna

Nesta sexta-feira, dia 12, em uma cerimônia realizada na Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19, a diretoria da instituição fez o repasse de R$17.100,00 para os pescadores da comunidade Ipaupixuna, que tiveram suas embarcações perdidas pelo fenômeno “terras caídas”.

Segundo Emerson Canto, um dos diretores da Colônia Z-19, o valor doado é fruto de uma ação solidária promovida pelos diretores da entidade juntos com todas as pescadoras e pescadores associados da entidade. “Vale ressaltar que esse valor foi só uma parte do que foi arrecadado, só lembrando que a ação continua”, informou Emerson.

Emerson também informou que o acidente aconteceu no dia 27 de novembro de 2020, quando 07 embarcações foram perdidas pelo fenômeno “terras caídas” e agora com essa doação, ajudará os proprietários a construírem novas embarcações.

Os pescadores beneficiados com a doação

Fenômeno “Terras Caídas”

Terras caídas é um termo utilizado pelas populações ribeirinhas da região amazônica para designar o processo natural de erosão fluvial. Esse fenômeno designa movimentos de massa comuns nas margens de rios de água branca, como o rio amazonas, tais como: escorregamento, deslizamento, desmoronamento e desabamentos. O processo erosivo do tipo terras caídas é provocado pela combinação de diversos fatores, como: Climáticos, a composição do material das margens, além da própria dinâmica fluvial. Esse processo, ao longo do tempo, tem causado diversos problemas as comunidades, vilas e cidades ribeirinhas localizadas as margens dos rios amazônicos (Lima, J.S. (IFPA)).

