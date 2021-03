A Prefeitura de Óbidos divulgou nesta sexta-feira, dia 12, o novo decreto de nº 236/2021, que atualiza as medidas dos decretos anteriores, referente ao enfrentamento da emergência de saúde pública, por conta da Pandemia do Coronavírus em Óbidos.

Este novo Decreto terá a validade de 12/03/2021 a 17/03/2021, e traz novas medidas restritivas relacionadas às atividades econômicas e sociais no âmbito do Município, seguindo o Decreto do Governo do Estado, veja:

