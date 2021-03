Em Óbidos, Seurbi realiza ação emergencial em vias públicas

A Secretaria Municipal de Urbanismo e infraestrutura de Óbidos está com ações por toda a cidade. Apesar das fortes chuvas que estão caindo no município, a secretaria segue com suas ações para dar condições de trafegabilidade à população obidense.

As ações já se estenderam por diversos pontos da cidade. No bairro Perpétuo Socorro os trabalhos foram realizados para conter as erosões causadas pelas fortes chuvas, assim como o serviço emergencial na área conhecida como buraco do São Francisco, localizado na Rua Saladino de Brito próximo à escola Maurício Hamoy.

A SEURBI também realizou serviço emergencial no trecho próximo à escola Felipe Patroni assim como a limpeza dos bueiros e canaletas onde o fluxo de água das chuvas é mais intenso, que estavam totalmente entupidos.

Agora a secretaria segue seu planejamento para mais serviços pela cidade. Assim que as chuvas cessarem, haverá ações definitivas a fim de solucionar problemas crônicos existentes na malha viária do município.

