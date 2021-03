Região metropolitana de Belém entrará em Lockdown

Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, juntamente com os prefeitos da região metropolitana de Belém, se reuniram neste sábado, dia 13 de março, em uma coletiva os quais anunciaram o lockdown nos municípios que compõe a região metropolitana de Belém, a partir das 21h, desta segunda-feira, dia 15.

A medida de lockdown valerá para os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, e tem como objetivo conter o avanço do coronavírus nessas cidades, que já estão com o sistema de saúde colapsados.

O governador do Pará alertou que a medida vale para sete dias, mas apenas inicialmente, pois necessitará de nova avaliação a ser feita, ao fim desse período, junto ao sistema público de saúde e ao cenário epidemiológico da região da Grande Belém.

www.obidos.net.br

