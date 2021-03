Igarapé do Curuçambá recebe serviços de desassoreamento de seu leito

Noticiamos no dia 9 de março de 2021, que uma Comitiva de vereadores de Óbidos visitou a área do Balneário do Curuçambá, em Óbidos, para verificar in loco a situação do Curuçambá que estava sofrendo assoreamento.

Segundo Nael Vasconcelos, os vereadores que foram visitar o Curuçambá, notificaram a empresa que está fazendo os serviços de pavimentação da PA-437, que prontamente atendeu o pedido dos mesmos, e neste final de semana, realizou a limpeza do leito do balneário do Curuçambá, um dos pontos turístico mais conhecidos de Óbidos.

Caminhões tirando areia do leito do Curuçambá

Nael Vasconcelos comentou em suas redes sociais: “A obra de pavimentação da rodovia PA-437 é extremamente importante para a nossa cidade e região, porém, não podemos admitir que um benefício cause impactos negativos e muito menos ambientais de grande porte, e se tiver, que seja o menor possível”.

Barreiras para não causar assoreamento

A comissão de parlamentares que visitou o Curuçança no dia 9/03 foi composta por: Jalico Aquino (PL), Nael Vasconcelos (PODE), Irmão Negão (PSC), Erneisson Aquino (PSC), Robson Sousa (PSD), Marcos Marinho (PSD) e Mário do Mingote (MDB).

Fotos do perfil do Vereador Nael Vasconcelos

