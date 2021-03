Segunda edição do Prêmio Inova Servidor abriu inscrições nesta segunda (15)

Com o tema “Um projeto para transformar o mundo”, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) lança o edital da segunda edição do “Prêmio Inova Servidor”, que tem como principal objetivo fomentar práticas inovadoras que contribuem para gestão pública estadual. As inscrições vão até 28 de maio.

“A nossa ideia é estimular que os servidores façam o registro de ações inovadoras, inéditas ou em andamento. Queremos transformar ideias em algo concreto e fortalecer a noção de que uma instituição pública pode contribuir na transformação do mundo. Vamos premiar posturas que vão além da identificação de um problema, capazes de criar soluções e botar projetos em prática”, explica o coordenador do Núcleo de Programas de Valorização do Servidor da EGPA, Lucílio Nery.

O concurso é dividido em quatro fases: inscrição (servidor individual ou líder da equipe de até cinco servidores); validação da inscrição (resultado será divulgado até 29 de maio); avaliações classificatória (resultado será divulgado até 10 de junho) e final (resultado será divulgado até 10 de julho).

Podem participar servidores em atividade na esfera estadual, abrangendo os poderes executivo, legislativo e judiciário, que atuem na administração direta, autárquica, e fundacional, bem como empresas públicas e sociedades de economia mista.

Nesta edição, os projetos podem ser enviados para duas categorias. A primeira é “Projeto Inovador em processos organizacionais na Administração Pública Estadual”, que envolve ações desenvolvidas e implementadas que modificam a forma como a organização realiza suas funções ou gerencia seus recursos. A segunda é “Projeto Inovador em serviços e políticas públicas na Administração Pública Estadual”, que incluem atitudes que podem modificar positivamente a entrega de serviços públicos ou a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas.

Os projetos classificados do 1º ao 10º lugar, em cada categoria, receberão: troféu ao servidor ou equipe; certificados individuais à equipe; certificados individuais para os gestores dos órgãos; premiação em dinheiro conforme colocação; 1º lugar: R$ 4.400,00; 2º: R$ 3.300,00; 3º: R$ 2.200,00; do 4º ao 10º lugar: R$ 1.100,00.

“Convido a todos os servidores que tenham uma ideia ou um projeto que possa mudar determinado atendimento ao público ou transformar serviços a um baixo custo, que participem do Inova Servidor. Vamos fazer essa próxima edição ainda mais especial para consolidar esta importante premiação”, afiram Lucílio Nery.

1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO INOVA SERVIDOR

Com a construção do “Projeto de vida do aluno”, a professora de filosofia da Seduc, Aline Rossi, foi uma das ganhadoras da 1ª edição da premiação. Identificando a desmotivação dos estudantes na sala de aula, uma equipe de professores desenvolveu um projeto diferenciado na Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias. A ideia é que os alunos entendam o seu propósito dentro da escola e assim consigam desenvolver o seu projeto de vida.

“Eles refletiram o porquê estavam na escola, as expectativas para o futuro e as necessidades, a partir de dinâmicas e discussões na sala de aula, que envolviam conteúdos da disciplina, como ética, moral, política, liberdade, entre outros. Os alunos passaram a não faltar mais e a vir para a escola especialmente para a aula”, conta a professora.

O envio do projeto para o Prêmio, segundo Aline Rossi, foi com o intuito de estimular os alunos a correrem atrás das suas vontades. “Queremos que eles acreditem que tudo é possível com trabalho e dedicação. Ter o nosso projeto como um dos ganhadores faz eles acreditarem que os sonhos deles também são possíveis. Essa premiação nos trouxe o sentimento de que estamos no caminho certo. É uma honra fazer parte da história desse prêmio, que deve ser fortalecido a cada ano, que valoriza os servidores que buscam fazer a diferença na vida de outras pessoas”, ressalta a professora.

Para mais informações, envie um e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

FONTE: Agência Pará

