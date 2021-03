Vice Prefeito de Óbidos visitou escolas das comunidades Castanhanduba e Mamauru

O vice prefeito de Óbidos, Lindomar Marinho, acompanhado da secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, visitaram as Escolas das comunidades Castanhanduba e Mamauru, zona rural do município de Óbidos. O objetivo da visita foi articular junto aos comunitários as soluções para melhorias na estrutura das escolas das referidas comunidades.

Na comunidade Maumaru, a Escola Municipal Rui Barata, terá sua obra retomada o mais rápido possível para que seja entregue logo à comunidade. O acordo firmado entre o vice prefeito e comunitários inclui também o envio de um motor de luz novo para a comunidade, pois a mesma depende do equipamento, inclusive para a captação de água potável.

Segundo a diretora da Escola, Doriana Jesus da Silva, é muito importante a visita do prefeito em exercício. "Ele está aqui para ouvir a comunidade e firmou compromisso para dar solução aos anseios da população", comentou.

Na comunidade Castanhanduba a visita foi à Escola São Sebastião. O professor Édson Azevedo falou da felicidade em receber o prefeito em exercício: “Estamos muito felizes em receber o nosso prefeito Lindomar e a equipe da SEMED em nossa escola, assim podemos conversar e fazer as nossas reivindicações enquanto comunidade e escola", destacou.

É importante ressaltar que a equipe de engenheiros da Prefeitura Municipal de Óbidos esteva presente na visita e os mesmos já fizeram os levantamentos iniciais para atender as solicitações dos comunitários.

FONTE: Comunicação/PMO

Escola visitadas

