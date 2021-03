A Diocese de Óbidos através da Paróquia de São Francisco e Santa Clara, distribuíram neste sábado, dia 20, 260 cestas básicas nas comunidades do Igarapé Grande, localizada no município de Óbidos para as famílias que estão sofrendo alguma vulnerabilidade nesse momento tão difícil da pandemia.

Segundo a Diocese, na próxima semana as entregas continuarão, para atender o máximo de comunidades da Paróquia São Francisco e Santa Clara.

Fonte: Diocese de Óbidos

Preparação das cestas

