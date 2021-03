Em Óbidos, Ruas do Bairro do São Francisco recebem serviços de manutenção

As fortes chuvas que vem caindo em Óbidos estão afetando diretamente a trafegabilidade nas ruas não pavimentadas, em vários Bairros da cidade, muitas delas, grandes crateras se formaram por conta das fortes enxurradas, dificultando a vida dos moradores dessas vias.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI, numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Pará, realizou neste sábado, dia 20 de março, no Bairro São Francisco, ação de terraplanagem para tentar conter o aumento das erosões, devido as fortes chuvas que estão castigando o município.

Os serviços realizados aconteceram na Rua João 23, como também nas ruas adjacentes, que estavam em péssimas condições.

FONTE: Comunicação/Seurbi

