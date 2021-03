NOTA DE PESAR OABPA SUBSEÇÃO ÓBIDOS: Falecimento de D. Ana Ribeiro

A Equipe do Site Obidos.Net.Br se solidariza com os familiares de D. Ana da Silva Ribeiro que veio óbito neste domingo, dia 21, em Manaus, especialmente com seus filhos Aucimário Santos, Aurimárcio Santos e Maria. Nossos sentimentos!

O corpo será velado (por 2h) na funerária Recanto da Paz, na Av. Cirilo Neves, nº 07, Santo Agostinho (rodovia da Ponte do Rio Negro) a partir das 15h e, em seguida, seguirá em cortejo para sepultamento no Cemitério Parque Recanto da Paz, no Km 13 da rodovia Manoel Urbano (AM 070).

A seguir estamos publicando a Nota de pesar da OAB-Óbidos, da qual seu filho Aucimário é integrante.

NOTA DE PESAR OABPA SUBSEÇÃO ÓBIDOS

É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, subseção Óbidos (OAB/PA subseção OBIDOS - Óbidos, Oriximiná, Juruti, Terra Santa e Faro), por meio de sua Diretoria, vem, através desta, manifestar aos familiares, em nome dos advogados das cidades de jurisdição da subseção e região, os nossos mais sinceros sentimentos, pelo falecimento da senhora Ana da Silva Ribeiro, mãe do estimado vice-presidente Dr. Aucimario Ribeiro dos Santos, ocorrido na madrugada de hoje (21).

Neste momento de tanta dor e imensurável tristeza, a Ordem oferece sua total solidariedade e condolências ao Dr. Aucimario, família e amigos.

Caroline Leite Giordano

Presidente da OAB/PA Subseção Óbidos

Glaucia Medeiros da Costa

Diretora Tesoureira da OAB/PA Subseção Óbidos

Fernando Amaral Sarrazin Junior

Secretário da OAB/PA Subseção Óbidos

Lia Fernanda Guimaraes Farias

Secretária adjunta da OAB/PA Subseção Óbidos

