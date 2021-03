Em Óbidos, Forte Pauxis recebe serviço de roçagem e limpeza

Inaugurado em 1697, o Forte Pauxis está intimamente ligado à história de Óbidos, no oeste do Pará, pois é símbolo da fundação da cidade de Óbidos. Sua reforma e revitalização nunca foram concluídas, portanto o Forte sempre precisou de manutenção, para preservar pelo menos o que restou das obras não concluídas.

Nesse sentido, nesta terça-feira, dia 23 de março de 2021, uma equipe da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura de Óbidos – SEURBI, que tem como secretário o engenheiro Breno Coelho, realizou os serviços de capina e limpeza do Forte Pauxis, que estava tomado de matagal e lixo, com objetivo de dar acesso a visitação de pessoas interessadas em conhecer parte da história de Óbidos.

Tombamento

O Ministério da Cultura homologou no dia 4 de dezembro de 2017, o tombamento de fortificações em quatro estados, sendo três na Amazônia Legal e um no Centro Oeste. No Pará, foi tombado o Forte Pauxis e a Fortaleza General Gurjão, em Óbidos.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

