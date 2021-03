Diocese entrega kits de higiene e limpeza às escolas de Óbidos

A Pandemia do ovo CoronaVírus (Covid-19), provocou grande impacto na vida de todo mundo incluindo a vida das escolas e profissionais da educação. A nova realidade impôs às escolas e seus profissionais, adaptação a rotinas de atividades não presenciais, que exigem criatividade e muita sabedoria.

A Diocese de Óbidos apresenta como um de seus pressupostos, a prática da solidariedade e o cuidado com a pessoa humana. Nesse sentido, o Bispo, Dom Bernardo envia a renovação de esperança, amorosidade e valorização aos profissionais da educação, estendendo a Ação Solidária Emergencial para escolas urbanas da rede municipal e estadual do Município de Óbidos.

Na manhã desta sexta-feira (26) a Pastoral Social; a Cáritas Diocesana; a Pastoral da Educação e o Frei Jacó Paiva realizaram visitas em 18 escolas urbanas do Município de Óbidos e como forma de cuidado para com os servidores da educação que estão conduzindo as atividades diárias nas escolas, promoveram a entrega de Kits de higiene e limpeza, evidenciando o compromisso com os princípios da defesa e a promoção da vida para a construção da sociedade do Bem Viver.

