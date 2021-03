O cirurgião geral, Dr. Vinícius Savino é o novo diretor técnico do HMS

O novo diretor técnico do Hospital Municipal de Santarém – HSM é o obidense Dr. Vinícius Pinto Savino, que irá liderar um corpo clínico altamente qualificado e em constante aprimoramento com mais de 50 médicos, na grande maioria das mais diversas especialidades.

Dr. Vinícius Savino comentou sobre seu desafio no HMS: “É o maior desafio profissional que eu encontrei na minha vida. Porque é um cargo de gestão altamente técnico e envolve não apenas a área da medicina, mas também conhecimentos de administração e relações interpessoais. Mas é também um prazer ocupar essa função. Esse Hospital já é a minha cas, e dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido é o principal objetivo que temos. Eu vim somar com a diretora geral”.

Segundo o diretor, neste momento inicial, o foco da atuação está no Pronto Socorro Municipal, que passa por várias mudanças nos fluxos de atendimento para melhorias no atendimento dos pacientes. No entanto, ele reforça que já está atuando com melhorias nos outros setores.

Na manhã desta sexta-feira, 26 de março, o diretor técnico do HMS, Dr. Vinicius Savino se reuniu com o prefeito Nélio Aguiar e o deputado estadual José Maria Tapajós para tratarem de aquisição de novos equipamentos para o centro cirúrgico do HMS.

Dr. Vinícius Savino

O Dr. Vinícius Savino é obidense, formado e medicina desde 2015, pela Universidade Federal do Pará UFPa. Vinícius encerrou a residência em 2018 como cirurgião geral pela Universidade Estadual do Pará - Campus Santarém Pará.

Desde o dia 12 de março de 2018, ele atua como cirurgião no HMS. Em 2019 comandou a escala de médicos da UPA. Nos últimos anos passou a ser o cirurgião Staff do Hospital, atuando nessa função em alguns dias da semanam agora Diretor Técnico do HMS.

