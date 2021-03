NOTA DE FALECIMENTO: Músico obidense Roby Avinte

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do músico obidense Roby Avinte, que veio a óbito na manhã de sábado (27), no Hospital 9 de julho, em Juruti. Roby foi vítima da Covid-19, inicialmente internado na Santa Casa de Óbidos e no dia 26/03 foi transferido para hospital de referência, em Juruti, onde veio a óbito.

Roby Avinte, foi um dos fundadores das Bandas Forrozão, Mistura Show e Forrozão Bota Pra Cima.

“A classe musical obidense e região do oeste do Pará, perde um monstro do contrabaixo, fazia o instrumento criar vida, era um espetáculo vê-lo tocar”, comentou Rosildo Marinho

Nossas condolências aos seus familiares!.

Com informações Amazoon Notícias

