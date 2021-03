Sistema de abastecimento de água da Comunidade do Mamauru recebe novo motor

Uma equipe Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura de Óbidos – Seurbi esteve na Comunidade do Mamauru na semana passada e verificou que a comunidade estava com problemas no abastecimento de água, pois o motor que proporcionava o funcionamento do sistema de abastecimento de água não estava mais funcionando.

Na sexta-feira, dia 26 de março, a equipe da Seurbi/Sempar retornou a comunidade do Mamauru levando um novo motor adquirido pela Prefeitura, com o objetivo de fazer funcionar o sistema de abastecimento da comunidade, interligando o poço artesiano a rede de água, que não funcionava a alguns dias. O novo motor foi instalado e o problema resolvido, com isso, o abastecimento de água voltou à normalidade.

“Voltamos para casa com o dever cumprido, temos certeza que hoje podemos trazer um pouco de dignidade a essas famílias que padeciam a meses tendo que carregar água em baldes até suas casas”, comentou Breno Coelho, Secretário da Seurbi.

Informações e fotos Seurbi

FOTOS...



