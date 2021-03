Em Óbidos, vacinação para pessoas acima de 60 anos inicia dia 30/03

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos iniciará a vacinação contra Covid-19, nesta terça-feira, dia 30, para a população obidense na faixa etária de 60 a 69 anos e os demais idosos com mais de 70 anos que ainda não tomaram a vacina. O período vai de 30/03 a 01/04 de abril de 2021.

A vacinação acontecerá na Praça da Cultura, no sistema de Drive Thru, com início previsto para as 08h e irá a as 18h. A meta é vacinar 100% dos idosos de 65 a 69 anos e 10% de idosos de 60 a 64 anos.

Outros pontos de vacinação atenderão o público alvo, em vários bairros da Cidade, conforme Cronograma a seguir:

