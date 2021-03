Santa Casa de Misericórdia de Óbidos recebe cilindros de oxigênio de Oriximiná

No dia 28 de janeiro de 2021, Oriximiná inaugurou a Usina de Oxigênio Cassiana Medeiros, adquirida pela prefeitura, a qual produz 26,3m³ por hora ou cerca de 60 cilindros por dia, sendo que alguns cilindros produzidos pela usina foram doados para outros municípios do oeste do Pará que estavam com dificuldade de adquirir Oxigênio.

Nesta segunda-feira, dia 29, a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos recebeu 10 (dez) cilindros de oxigênio doados pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, enviado pelo Secretário de Integração, Edson Siqueira, e recebido na Santa Casa por Frei Israel, que agradeceu a doação do oxigênio, que será imprescindível na ajuda ao tratamento da COVID-19.

Disse Jesus, “Eu vim para que todos tenham vida”.

FONTE: Sedcom/Diocese de Óbidos

FOTOS....



