Em Óbidos, novos Conselheiros do FUNDEB tomam posse

O novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – CACS/FUNDEB tomou posse nesta terça-feira, dia 30 de março, os quais farão gestão no biênio 2021/2022.

Após a eleição, o novo Conselho ficou assim constituído:

Presidente: José de Arimatea Mendonça Mendes

Vice-Presidente: Derinaldo Câncio Biá

1º Secretário: Carlos Augusto Sarrazin Vieira

2º Secretário: Adrielen da Fonseca Rodrigues

A cerimônia contou com a presença do presidente da comissão eleitoral, o senhor Carlos Isaias Gomes Carvalho; da senhora Maria Zilda Bentes de Sousa, Secretária Municipal de Educação; do senhor Aluízio Menezes de Barros Júnior, presidente do Conselho Municipal de Educação e do Prefeito Municipal de Óbidos, senhor Jaime Barbosa da Silva.

FONTE: Comunicação/PMO

