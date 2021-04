Seduc alerta sobre fim do prazo para o Censo Escolar da educação básica

Secretaria pede que gestores das unidades de ensino pra não deixarem a declaração para última hora, uma vez o que o censo encerra dia 07 de abril.

Com menos de 10 dias para o encerramento do prazo para a coleta de dados da segunda etapa do Censo Escolar 2020, a Secretaria de Educação (Seduc), por meio da Coordenação Estadual do Censo, alerta os gestores das unidades de ensino nos 144 municípios do Pará para que não deixem para declarar as informações na última hora.

"É muito importante que os diretores das unidades escolares e os técnicos responsáveis pelo Censo não deixem a declaração para o último momento, porque na medida em que os dados são informados, quando há algum equívoco, os relatórios criticam e há possibilidade de corrigir os erros encontrados. De forma que, deixando para fazer a declaração nos últimos dias, não haverá tempo de realizar as correções e as informações ficarão registradas no sistema com os erros por falta de tempo para corrigi-las", ressaltou o coordenador do censo, Evandro Paiva.

O Censo Escolar iniciou sua segunda etapa no dia 22 de fevereiro e, nesta fase, as escolas devem declarar as informações de Rendimento (aprovado/reprovado) e Movimento (transferido/falecido/deixou de frequentar) dos alunos informados na primeira etapa do Censo 2020, referente à matrícula inicial.

O prazo final para o preenchimento dos formulários encerra no dia 7 de abril e, até sexta-feira (26), foram declaradas: 47,46% das matrículas da rede federal; 93,23% da rede estadual; 87,83% da rede municipal; e 6,72% da rede privada.

A pesquisa é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de Educação. No Pará, o processo é coordenado pela Seduc, que precisa mobilizar as escolas em todo o Estado das redes pública (municipal, estadual e federal) e privada. O levantamento é realizado anualmente para que possa ser reproduzido um panorama da educação básica no país, abrangendo as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional.

Treinamento - Entre os meses de fevereiro e março deste ano, a Coordenação Estadual do Censo realizou formações online com gestores e técnicos das unidades escolares de todo o Estado para aperfeiçoar a qualidade dos dados que são declarados.

