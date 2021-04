Em Juruti, Associação Amiga da Criança e do Adolescente elege nova diretoria

Na manhã desta quarta-feira, 31/03, em Juruti, foi eleita a nova diretoria da Associação Amiga da Criança e do Adolescente-ACA, tendo como chapa: Presidente Jonas Morais Cativo; Vice Presidente Dom Bernardo Johannes; Primeira Secretária Irmã Rosánia; Segundo Secretário Padre Geraldo; Primeiro Tesoureiro Padre Adalberto; Segundo Tesoureiro Irmã Andréia; membros efetivos do Conselho Fiscal: Irmã Miriam; e os Padres Joaquim e Nilton além dos suplentes: Irmã Deca e as senhoras Leomara Silva e Rita Betânia para o pleito 2021/2024.

O trabalho dos casulos foi fundado em 1976, pela Irmã Brunhilde Henneberger das Irmãs Franciscanas Maristella, juntamente com as demais Irmãs da Congregação, além do grande apoio dos Padres da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Juruti, e a então Prelazia de Óbidos.

Com o passar dos anos viu-se a necessidade da criação de uma associação, com isso a ACA foi instituída no dia 18 de setembro de 1993, pela Irmã Brunhilde Henneberger que quando fixou residência na vila de Muirapinima sentiu a necessidade de cuidar mais de perto da educação infantil, ensinando também os preceitos bíblicos e cristãos as crianças. Hoje o município de Juruti abriga 24 casulos que passaram a fazer parte da educação municipal, tendo 4 na cidade e 20 na zona rural do município. No ano de 2020 os casulos atenderam cerca de mil crianças segundo o censo do município de Juruti.

Hoje, a ACA desenvolve seu trabalho através de parcerias com a Prefeitura Municipal de Juruti, Congregação das Irmãs Franciscanas Maristella, as Paróquias do município de Juruti, Diocese de Óbidos, benfeitores/as e de todos que fazem parte da associação visando sempre prezar e zelar por uma boa educação para as crianças da educação infantil.

