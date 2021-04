Núcleo multidisciplinar gera avanços no desenvolvimento de crianças autistas em Oriximiná

Espaço, que tem parceria da MRN, contribui para a evolução educacional e social de crianças e adolescentes atendidos no distrito de Porto Trombetas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que há 70 milhões de autistas no mundo e 2 milhões de diagnosticados no Brasil. Nesta sexta-feira, 02 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, crianças e adolescentes autistas do distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná, oeste do Pará, celebram avanços no desenvolvimento por meio de um atendimento integrado, que prioriza a aprendizagem contínua com acolhimento e afeto no Núcleo de Educação Inclusiva e Acompanhamento Multidisciplinar (NEIAM), mantido pela Mineração Rio do Norte (MRN) em uma escola deste distrito.

A partir do tema central “Autismo, através de um olhar integrador”, durante este mês de abril a equipe do NEIAM realizará quatro lives, que serão transmitidas, sempre às 19h30, pela rede social Instagram do NEIAM e do Colégio Equipe Trombetas, em alusão à conscientização sobre o autismo, abordando as questões “Nutrição e Autismo” (09/04); “Atraso de Linguagem” (16/04); “Integração Sensorial” (23/04) e “Comportamento e Socialização” (30/04).

Implantado desde agosto de 2017 no Colégio Equipe, o NEIAM atende 62 crianças e adolescentes de até 19 anos, sendo 15 com Transtorno do Espectro Autista – TEA, que, ao entrarem no Núcleo, passam a ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional, formada por uma coordenadora psicopedagoga, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e três professoras mediadoras.

Durante a pandemia, os atendimentos ocorrem em modelo híbrido: os terapêuticos seguem no formato presencial, que inclui um rigoroso protocolo de segurança com medidas preventivas contra a disseminação da Covid-19, estabelecidas pela equipe e acordadas com os pais e responsáveis. Já os atendimentos de mediação pedagógica ocorrem no formato on-line, seguindo o mesmo modelo adotado pela escola para as aulas regulares.

Humanização - Os trabalhos realizados pelo NEIAM, segundo Almer Moreira, gerente de Recursos Humanos da MRN, têm contribuído para a evolução da aprendizagem e social dos atendidos. “O atendimento integrado e humanizado da equipe do NEIAM com a parceria das famílias tem feito a diferença, gerando avanços no desenvolvimento educacional e social destas crianças e adolescentes”, destaca.

A terapeuta Luana Bernardes também celebra estes três anos de resultados significativos e assinala a importância da parceria da MRN na manutenção do Núcleo. “O NEIAM contribui significativamente para o desenvolvimento educacional e social de crianças e adolescentes da comunidade de Porto Trombetas, priorizando um atendimento integrado, buscando, por meio de procedimentos e técnicas, o desenvolvimento nos processos cognitivos, comportamentais e emocionais, possibilitando às crianças e adolescentes atendidos uma melhor funcionalidade e qualidade de vida. E a MRN é uma grande parceira do projeto. Esteve presente desde o momento da criação do núcleo, quando vislumbrou o projeto junto com a equipe, e até hoje vem dando todo o suporte necessário para a assistência dos atendimentos prestados às crianças e adolescentes”, relata Bernardes.

Engajar as famílias em várias etapas do atendimento também é um dos diferenciais do NEIAM, tornando-as parceiras na evolução do desenvolvimento de seus filhos. A bancária Soraia Vinente é uma das entusiastas da metodologia do núcleo, onde foi acolhida quando seu filho, Antônio Lucas Vinente, de 7 anos, recebeu o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista). “O NEIAM tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças atendidas. É uma instituição rara. Tenho formação em Instituições reconhecidas no Brasil em desenvolvimento infantil como CBI Of Miami, Instituto Singular, ABA Luna, Farol do Autismo e sempre falo sobre o NEIAM nos treinamentos, onde todos ficam encantados com um núcleo multidisciplinar dentro de uma escola. Instituição única, o NEIAM vai além de uma equipe multiprofissional exemplar, acolhe famílias”, declara Soraia.

Ao acompanhar o filho, a bancária também aprende com as atividades do núcleo, que a incentivaram a buscar mais conhecimento para também contribuir com o desenvolvimento de Antônio em casa, onde adaptou um espaço para intervenções terapêuticas. “Desde que descobrimos o autismo do Antônio, comecei também a estudar e me formei em Análise do Comportamento Aplicada e Intervenções Lúdicas para o Desenvolvimento Infantil. Atualmente, estou terminando psicopedagogia e pude dar continuidade às intervenções que ele já recebe no NEIAM em casa. Isso é ser coterapeuta. As famílias precisam ser coterapeutas de seus filhos, seguir lado a lado com o núcleo para um melhor resultado no desenvolvimento de seus filhos. As crianças não precisam apresentar um diagnóstico para receber estímulos, todas são merecedoras de atenção em seu desenvolvimento. Elas são crianças apenas uma vez na vida e é o resultado do que vivem, aprendem e recebem nessa fase que levam para a vida toda”, afirma.

Entre os vários resultados positivos, segundo Soraia, Antônio está com avanço grande em motricidade fina. “Antes, ele não escrevia nada. O NEIAM é totalmente acolhedor. Os profissionais atendem as crianças de forma humanizada, contribuindo para o desenvolvimento do meu filho. Agradeço por tudo que aprendemos em cada terapia”, assinala a bancária que, em 2020, pode comprovar e celebrar esta evolução de Antônio, quando o estudante recebeu Menção Honrosa na modalidade Desenho do Concurso Cultural da MRN, retratando a diversidade das árvores em diversos tons: preto, marrom, branco, amarelo e azul. “O Antônio nos mostrou que podemos sair do nosso mundo para viver no dele. Não me pergunte se eu quero sair daqui, porque eu também achei tantas coisas para fazer, tantas famílias para ajudar, compartilhar experiências e vivências”, declarou a mãe de Antônio quando o filho foi premiado.

O estudante Elói Chrystian Souza, de 9 anos, também tem registrado vários avanços no desenvolvimento desde que começou a ser atendido pelo NEIAM com 5 anos. “Muitas dificuldades foram superadas com melhorias na comunicação. Ele era muito tímido, conversava apenas em casa e não interagia com outras pessoas. Com as atividades no NEIAM, ele passou a conversar com mais pessoas, a brincar com outras crianças e a fazer atividades sem depender tanto da gente”, conta Enoqui Lima Souza, eletricista na MRN, pai de Elói.

Enoqui destaca também a importância da manutenção do trabalho do NEIAM durante a pandemia com alertas e orientações para apoiar a família na contínua aprendizagem do filho Elói. “Não tem sido fácil durante a pandemia, mas conseguimos driblar as dificuldades. Seguem os atendimentos presenciais três vezes na semana no núcleo, seguindo os protocolos de cuidados preventivos com a saúde e as mediações pedagógicas on-line. Sou muito grato porque o NEIAM despertou em nós o cuidado especial que deveríamos ter com o Elói, alertou e orientou a gente a como trabalhar pelo desenvolvimento dele”, conclui.

