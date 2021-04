Em Óbidos, Seurbi recupera parte do cais danificado por Ferryboat

No dia 26 de março, o FB Monte Cristo que vinha de Alenquer com destino a Manaus, ao atracar no porto de Óbidos, por volta 17h, causou danos em parte do passeio do cais de arrimo nas proximidades a Coman, como podem ver na imagem fornecida pela Seurbi.

Cais danificado.

Nesta quinta feira, dia 01, a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI, realizou a recuperação desse trecho no intuito de prevenir maiores prejuízos com o aumento do nível das águas do rio Amazonas.

Segundo informações, a empresa FB Monte Cristo através de nota divulgada nas redes sociais e sites de Óbidos, se comprometeu em arcar com os prejuízos: “...Avisamos que de imediato já nos responsabilizamos e iremos arcar com os danos, e assim não tendo nenhum prejuízo a cidade de Óbidos”, diz a Nota que pode ser vista nas imagens seguintes.

