Centro Educacional Bom Pastor doa alimentos às famílias dos alunos

Em Óbidos, o Centro Educacional Bom Pastor, no Bairro do São Francisco, toda semana está servindo alimentação as famílias que tem seus filhos matriculados na escola, essa ação solidária é realizada uma vez por semana, todas quartas-feiras, com ajuda de seus colaboradores, famílias amigas da escola e seus benfeitores.

A Direção da escola entregou também uma cesta de alimentos que foram doados por pelos irmãos Franciscanos, como forma de sempre ajudar as famílias que mais necessitam.

“Hoje (02) como estamos vivenciando a semana Santa aproveitamos o momento para entregar também a lembrança da Páscoa para as nossas crianças”, comentou a direção da escola.

Fundação do Bom Pastor

Em 2011, a congregação Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral, coordenada pela Irmã Ivaldete Rodrigues, achegou no município de Óbidos com o desejo de evangelizar por meio da educação de crianças, e 2015/2016 fundaram o Centro Educacional Bom Pastor que trabalha além da educação, também a parte espiritual e pastoral dos pequenos sem qualquer distinção de cor, raça ou credo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

