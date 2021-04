Grupo Getsêmani apresentou a Via Sacra pelas ruas de Óbidos

Há 28 anos, durante a Semana Santa a Associação Cultural e Teatro Getsêmani vêm encenando a Via Sacra em Óbidos, entretanto ano passado o grupo não reviveu a via sacra como nos anos anteriores, este ano, apresentou a via sacra de uma forma diferente, por conta da pandemia.

Este ano o Grupo Tetro Getsêmani, tomando todos os cuidados por conta da pandemia, resolveu apresentar a Via Sacra de uma forma diferente, encenando os atos encima de um caminhão todo preparado para este fim, e nesta sexta-feira santa, dia 02, parte do Grupo saiu pelas ruas da cidade, diferente dos anos anteriores, em que o percursos era feito a pés e o povo acompanhava as encenações.

A apresentação iniciou por voltada das 16h30, em frente da Catedral de Sant´Ana, depois saiu pelos bairros da cidade. Nesse percurso foram encenadas as estações, sendo que cada uma representa uma cena da Via Sacra, onde os atores reproduziram o sofrimento de cristo após ser condenado, até o ato final que aconteceu em frente a Catedral de Sant´Ana.

As estações foram apresentadas na seguinte ordem.

Encenação da Via Sacra iniciou na Catedral de Sant´Ana

1- ESTAÇÃO, em frente a Matriz de Santana;

2- ESTAÇÃO, em frente ao hospital D. Floriano;

3- ESTAÇÃO, em frente a igreja de Nossa Senhora de Lourdes;

4- ESTAÇÃO, em frente a igreja do Sagrado Coraçãoç de Jesus;

5- ESTAÇÃO, em frente a igreja de São Pedro;

6 e 7- ESTAÇÃO, em frente a Matriz de São Francisco;

8- ESTAÇÃO, em frente a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;

9- ESTAÇÃO, em frente a igreja Cristo é o Senhor;

10 e 11- ESTAÇÃO, em frente a Matriz de Santa Teresinha;

12- ESTAÇÃO, em frente a igreja Nossa Senhora de Fátima;

13 e 14- ESTAÇÃO, em frente a igreja do Bom Jesus

15- ESTAÇÃO, em frente a Matriz de Santana.

A encenação é considerada uma das mais importantes do contexto cultural e religioso de Óbidos e está registrada no calendário cultural do município de Óbidos. O Grupo Getsêmani que tem como coordenador Evaldo dos Santos Garcia, não mediram esforços para mais um ano colocar o Grupo na encenação da Via Sacra, combinado com o esforço e a dedicação de seus atores.

Atores e seus personagens

Atores no caminhão, que percorreu por vários bairros de Óbidos

Jesus - Jozimar Cativo; Maria- Lourdes Bentes;

Sacerdote l - Ladinilson; Sacerdote ll - Evaldo Garcia; Sacerdote lll - Matheus Augusto; Sacerdote lV - Ezequiel;

Pilátos - Altemar (Têco); Herodes - Everaldo

Caifas - Ezequiel; Centurião - Andre;

Soldado ll - Rubenilson (Bebê); Soldado lll – Andre; Soldado lV - Rubenilson (Bebê);

Pedro – Evaldo; João – Ezequiel;

Felipe – Ladinilson; Simão - Altemar (Têco);

Cleofas - Matheus Augusto; Tomé – Evaldo;

Cirineu – Ladinilson J. Arimatéia - Altemar (Têco);

Ladrão l – Evaldo; Ladrão ll - Matheus Augusto;

Mulher l – Heliene; Mulher ll – Amanda; Mulher lll - Beatriz; Melher lV – Luana;

Verônica – Vivian; Judas- Everaldo; Anjo – Luana;

Salomé – Vivian; M. Madalena - Jayne;

Mãe de Thiago – Beatriz; Barrabas- Matheus Augusto;

Direção Geral

Atores e Direção

Narrador - Geandre Reis

Prólogo – Fernando

Imagens - Vander Andrade, Christian Bentes e grupo getsêmani;

Audio - studio Moraes

Direção de teatro- Geandre Reis e Fernando do Recife;

Direção Geral - Evaldo Garcia, Rubenilson Alvarenga, Lourdes Bentes, Andre Luis,Vander Andrade, Adilson Moraes, Geandre Reis, Fernando do Recife.

FOTOS....



