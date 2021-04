Em Óbidos, águas do Rio Amazonas atingem o nível de 7,7m e invadem ruas da cidade

A enchente do Rio Amazonas no município de Óbidos, oeste do Pará, vem aumentando bastante nos últimos dias, sendo que a estação da Agência Nacional das Águas – ANA, que mantém uma régua de medição das enchentes no porto de Óbidos registou nesta terça-feira, dia 06 de março, 7,70m, bem acima da enchente de 2020.

Registramos algumas imagens que mostram partes das Ruas da Orla da cidade já inundadas, na proximidade do Mercado Municipal e da Praça José Veríssimo, no centro comercial. Mostram também as Ruas Dr. Machado, Tv. Rui Barbosa, nas proximidades do Laguinho, onde as águas já começaram a invadir esses logradouros.

Segundo as séries de medições da ANA, geralmente no final de maio acontecem os picos das enchentes do Rio Amazonas. Portanto, a expectativa das autoridades é que as águas continuem subindo, pois ainda estamos em abril, e possa causar transtornos à população do Município de Óbidos, principalmente aos ribeirinhos.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

MAIS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4087-em-obidos-aguas-do-rio-amazonas-atingem-o-nivel-de-7-7m-e-invadem-ruas-da-cidade#sigProId9e94fdcc86 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.