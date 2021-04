Setores de microcrédito urbano e rural têm disponíveis mais de R$ 215 milhões

Recursos estão sendo disponibilizados pelo Banco da Amazônia (BASA) em toda a região amazônica até o final do ano.



Microempreendedores podem receber ajuda de crédito do Banco da Amazônia (BASA) para financiar o microcomércio informal na Amazônia Legal. A artesã Liliane Corrêa que trabalha no distrito de Icoaraci (PA) com produtos em cerâmica, juntamente com o esposo e enteado, é um exemplo de quem já está se beneficiando deste tipo de financiamento.



O único meio de sustento da família é o artesanato, cuja matéria prima é a argila, transformada em vasos de plantas e de decoração, panelas, cumbucas e garrafas. Liliane afirma que o crédito do Banco tem ajudado a manter o seu trabalho, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. "A loja está fechada por conta dos decretos do governo estadual. O crédito está ajudando para pagar os oleiros, na compra da matéria prima e com outros custos da loja. Devido às situações do tempo, o período chuvoso tem acarretado em horas maiores para finalizar os produtos que dependem do sol”, relata.



O Basa está presente na região como um parceiro no desenvolvimento sustentável e fomento da economia em todos os estados da Amazônia Legal, através das várias linhas de crédito oferecidas pela instituição, dentre eles, o Programa de microcrédito orientado - Amazônia Florescer - e as linhas de financiamento por meio do FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte).



O Amazônia Florescer é um programa de microcrédito para fomentar a economia da região amazônica, com crédito produtivo, orientando aqueles que ainda não são formais, mas que são importantes para a economia local.



De acordo com o gerente executivo de Pessoas Físicas do BASA, Luiz Lourenço Neto, a instituição planeja aplicar R$ 200 milhões no Microcrédito Urbano e R$ 15 milhões no Microcrédito Rural em 2021. Luiz informa que neste ano, o Banco já aplicou no Microcrédito um volume de R$ 34,6 milhões o que representa um crescimento de 43,4% em relação ao mesmo período de 2020. "Esperamos continuar nessa plena ascensão. Queremos fechar o ano com pelo menos 50.000 clientes atendidos”, conta.



SERVIÇO

Para ter acesso ao programa de microcrédito, você precisa ter RG, CPF, comprovante de endereço e uma atividade econômica ativa, baixar o aplicativo Amazônia Florescer Digital e seguir as etapas do app e agendar uma visita para começar o projeto para o microfinanciamento.

FONTE: Comunicação/BASA

