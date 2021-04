29° Expedição do Barco Hospital Papa Francisco atenderá a Região Tapajós do Estado

Com um cronograma já agendado, o Barco Hospital Papa Francisco e Unidade Papa João Paulo II atenderão do dia 08 ao dia 15 de abril as cidades que compõem a Região Tapajós, começando nos dias 08 e 09 no Porto de Miritituba; dia 10 na comunidade de Barreira; dia 11 em Brasília Legal; dia 12 em Fordlândia e finalizando seus atendimentos nos dias 13 e 14 em Aveiro.

Essa viagem contará com médicos voluntários de São Paulo e os atendimentos estão sendo prioritários para sintomas leves e moderados da COVID-19 e sintomas gripais além das demais especialidades já ofertadas pelas unidades de saúde.

Vale ressaltar que o barco hospital tem sua sede em Óbidos mas atende toda a região de rios levando serviços médicos a quem não consegue ter acesso aos demais centros de saúde.

Sedcom/Diocese de Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.