Em Óbidos, Semsa dá continuidade à vacinação em pessoas acima de 60 anos

Na manhã desta quinta-feira, dia 08 de março, a Secretaria de Saúde de Óbidos Semsa está promovendo vacinação contra covid-19, na Praça da Cultura, no Bairro do Centro, no horário de 7h30 as 13h30, para pessoas a partir de 65 anos que ainda não receberam a primeira dose de vacina e também para pessoas de 60 a 64 anos completos, sendo que para esta faixa etária serão disponíveis apenas 160 doses da vacina.

Confira a seguir a programação de vacinação:

VACINAÇAO CONTRA A COVID-19

DRIVE THRU

Local: Praça da Cultura.

Horário. das 7:30 as 13:30h

Data 08 de Abril de 2021

Público alvo

Pessoas a partir de 65 anos que ainda não receberam a primeira dose de vacina contra covid-19. Pessoas de 60 a 64 anos completos (disponível apenas 160 fichas). Documentos necessários. Carteira de Vacina, Cartão SUS, CPF e RG.

Atenção, reforçamos a todos que:

As pessoas que estão com sintomas gripais ou apresentaram sintomas a menos de 30 dias, não devem ser vacinadas, Pessoas com suspeita de covid-19 não devem ser vacinadas, Pessoas que moram com algum suspeito de covid- 19, não devem ser vacinadas.

Para sua segurança aguardem 30 dias para serem vacinadas.

