A Vara do Trabalho de Óbidos, que tem como titular a Juíza Dra. Meise Oliveira Vera dos Anjos, e no interesse do Processo 0021300-94.2007.5.08.0108, está convocando o exequente ADENIL RIBEIRO DE SENA, filho de Maria Deusalina Ribeiro Sena, na comunidade de Igarapé Açu, para entrar em contato com a Justiça do Trabalho para tratar de assuntos de seu interesse.

