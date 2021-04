Agradecimento às Irmãs de Santa Catarina de Alexandria pela doação de Usina de Oxigênio

Cumprindo agenda em São Paulo, o casal Eládio e Betinha Canto visitou o Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, que é mantido pela Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Alexandria. O casal foi para uma conversa de agradecimento a todo empenho da congregação em nome da Irmã Lia Gregorine, pela doação de uma usina de oxigênio e todo outro apoio para o município de Óbidos.

Sobre a visita às irmãs, o Casal comentou: “Viemos representando a Diocese de Óbidos, através de Dom Bernardo Johannes e também toda a população obidense, que irá usufruir muito bem da usina, ajudando pessoas nesse momento de pandemia além de municípios vizinhos”.

Na ocasião, uma videoconferência foi realizada, onde Dom Bernardo pode também agradecer a ajuda de humanidade e mostrar o amor com o próximo. “Vivemos um momento em que o amor deve falar mais alto, o ato de ajudar é primordial nessa luta”. Comentou Dom Bernardo.

Dom Bernardo Johannes vivia em São Paulo, o mesmo era responsável por celebrar, a Santa Missa do domingo no Hospital Santa Catarina, durante 8 anos, onde cultivou laços de amizades que perduram até hoje com as Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Alexandria, que também se encontram no bairro de São José Operário, no município de Óbidos.

FONTE: Sedcom/Diocese de Óbidos

