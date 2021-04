Em Óbidos, Seurbi realiza limpeza do Cemitério São João Batista

O Cemitério São João Batista, único da cidade de Óbidos, onde os obidenses enterram seus parentes e que anualmente recebe milhares de visitantes, para rezarem por seus entes queridos.

O Cemitério estava sendo tomado por mato e a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI, com o objetivo de dar maior comodidade aos visitantes, que por lá passam diariamente, iniciou no dia 07 de março, uma limpeza da parte interna e externa do cemitério, trabalho previsto pra encerrar na sexta-feira (16).

Registramos algumas imagens que mostram o serviço de limpeza do Cemitério.

FONTE: Comunicação/Seurbi --- Fotos de Vander N Andrade

