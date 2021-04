Em Óbidos, Secretaria de Saúde continua com o Cronograma de Vacinação

A Enfermeira Herbene, da Secretaria de Saúde falou sobre a continuidade da vacinação no município de Óbidos, onde se iniciou mais uma fase da vacinação e que o público alvo principal e a faixa etária de 60 a 64 anos de idade, dessa vez segundo a enfermeira, veio uma remessa maior de doses e a secretaria está com a disposição de 560 e para melhorar o atendimento foi descentralizado a vacinação para que os moradores dos bairros mais distantes possam ter acesso ao serviço.

Segundo o cronograma terá ponto fixo em cada bairro, lembrando que Centro e Lourdes será atendido na Praça da Cultura, Cidade Nova e São Francisco na Sede do Poço Renascer, no bairro do Bela Vista do Bar do Lúcio, bairro de Fátima próximo à Praça dos Pescadores, bairros do Perpetuo Socorro e São José Operário serão atendidos na Associação Comunitária e no Bairro de Santa Terezinha no Bar do Cachorrão.

A vacinação teve início às 8h00 e vai até as 15h00, e as pessoas acima de 65 anos que ainda não recebam a primeira dose que se dirijam a um ponto de vacinação mais próximo levando sua carteira de identidade, carteira de vacina e cartão do SUS, e receba a sua primeira dose.

Informações e fotos Comunicação/PMO

FOTOS...



