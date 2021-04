O Pará está entre os três últimos estados brasileiros com acesso a internet

É o que revela é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua, realizada pelo IBGE em 2019, cujos dados sobre Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foram divulgados nesta quarta-feira(14).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba de divulgar os dados mais recentes sobre Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. A coleta foi realizada no quarto trimestre de 2019 e investigou acesso a internet e televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal entre pessoas com 10 anos ou mais de idade, em todo o Brasil.

No Pará, a pesquisa revelou que a TV ainda era mais presente nos domicílios do que a internet e que o estado é um dos últimos em percentual de domicílios que contam com acesso à rede mundial de computadores.

Em 2019, 73,3% dos domicílios paraenses contavam com internet. Na lista dos estados brasileiros, o Pará era o antepenúltimo, à frente apenas de Alagoas (73,2%) e Acre (71,4%). Já a TV estava presente em 91% dos domicílios do Pará. Apenas 24,5% dos domicílios contavam com microcomputador ou tablete e 88,2% tinham telefone móvel celular.

Mais de 2 milhões de residentes no Pará (2.075.000 pessoas no total) ainda moravam em domicílios em que não havia utilização de internet. A maioria não tinha acesso por motivos financeiros: para 558 mil, o serviço era caro, enquanto 350 mil diziam que não tinham condições de pagar pelo equipamento para ter acesso à internet. 545 mil pessoas não tinham acesso por morar em áreas sem disponibilidade para esse tipo de serviço. Outras 119 mil pessoas moravam em casas onde não havia internet porque ninguém sabia usar.

No grupo dos domicílios que contavam com internet (73,3%), 99,7% tinha acesso via aparelho celular. 27,4% acessava por meio de computador ou tablete. Em 15,6% o acesso era feito pela TV.

Em 2019, 66% dos residentes no Pará com 10 anos de idade ou mais tinha aparelho de telefonia móvel. 6,8% era o percentual de pessoas (de 10 anos ou mais) que não tinham telefone móvel celular para uso pessoal porque o serviço não estava disponível.

66,1% das pessoas com 10 anos de idade ou mais havia utilizado internet nos três meses anteriores à data da coleta. Na capital, Belém, esse percentual alcançou 80,6%. 11,1% das pessoas com 10 anos ou mais declarou que, nos três meses anteriores à coleta, não havia utilizado internet porque o serviço não estava disponível nos locais que costumava frequentar.

Televisão

No Pará, em 2019, 91% dos domicílios tinha televisão. Em 86,1% dos domicílios, as TV’s contavam com conversor para receber sinal digital de televisão aberta, mas 15,1% delas não recebia sinal apesar de ter o aparelho conversor. 18,2% dos domicílios tinha acesso a serviço de televisão por assinatura. O percentual de domicílios que tinham televisão com recepção de sinal de televisão por antena parabólica era 35,6%.

FONTE: IBGE

