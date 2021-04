Enchente avança em Óbidos e ruas são inundadas

Na manhã deste domingo, dia 18 de março, registramos algumas imagens que mostram a frente da cidade de Óbidos, com algumas ruas inundadas por conta das águas do Rio Amazonas, que este ano está acima do nível dos anos anteriores, no mesmo período.

As águas do Rio Amazonas continuam subindo, que além de inundarem algumas ruas da cidade, atinge também os moradores dos rios e lagos da região, o que os obriga a migrarem para a cidade fugindo da cheia, causando muitos transtornos para esses ribeirinhos.

Conforme medição da Agência Nacional das Águas – ANA, Sistema HIDRO – Telemetria, na régua de medição que mantém no trapiche de Óbidos, o nível das águas neste sábado, dia 17/04/2021, as 17h30 era de 7,84m e no domingo, dia 18/04/2021, as 14h45, o nível era de 7,87m. Só lembrando que no dia 11/04/2021, o nível era de 7,72m. Em seis dias as águas subiram 15cm.

Conforme as médias históricas da ANA, os picos das enchentes na região de Óbidos geralmente acontecem no final de maio.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...