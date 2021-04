Semed ativa ponto de internet em escola da comunidade do Paraná de Baixo

A Secretária de Educação de Óbidos, Sra. Zilda Bentes, visitou na quinta feira, dia 15 de abril, as escolas da área de várzea do município, Polo Núcleo Novo, Paraná de Baixo, que é composto por 4 escolas.

Na oportunidade a Secretária conversou com professores e funcionários, ouvindo as sugestões e as demandas para que a educação possa melhorar na região.

Reunião em escola do Paraná de Baixo

Conforme informações da SEMED, foi disponibilizado e colocado em funcionamento mais um ponto de acesso a Internet do Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da Educação, que tem o objetivo apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, seja ela via terrestre ou satélite, e fomentar o uso dessa tecnologia na Educação Básica.

Região do Paraná de Baixo inundada por conta da enchente

A imagem mostra, que a enchente já tomou conta de parte da área da comunidade, sendo que o acesso às escolas, só através de canoas.

Informações e fotos da Semed.

