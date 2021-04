Em Óbidos, Rádio Comunitária Santana comemora 23 anos

A Rádio Comunitária Santana, em Óbidos, foi fundada em 1998 e completou neste domingo, dia 18 de março de 2021, 23 anos de fundação, levando à população obidense o melhor da informação e prestação de serviços.

A seguir estamos postando o Histórico da Rádio Comunitária Santana, como forma de homenagear este importante meio de comunicação obidense, por onde já passaram dezenas de comunicadores.

Rádio Comunitária Santana

Na ânsia da construção de um meio alternativo de comunicação no município de Óbidos – Pará, um representativo grupo de pessoas da comunidade local idealizou e articulou, durante muito tempo, a possibilidade de criação de uma rádio comunitária. Este projeto, de longa data, começou a ser concretizado em 18 de abril de 1998 com a realização de uma assembleia composta com 23 sócios qual concretizou o sonho: “a fundação da Associação Rádio Comunitária Santana de Óbidos” uma entidade sem fins lucrativos e posteriormente a implantação do tão sonhado veiculo de comunicação, coma finalidade de:

Promover a integração da comunidade;

Promover a educação e informação;

Promover a cultura local, regional, nacional;

Incentivar o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa humana da família e da comunidade;

Visar o bem-estar social, religioso;

Prestar serviços de utilidade pública.

No intuito de colocar a rádio no ar foram adquiridos alguns aparelhos que contaram com investimentos particulares dos próprios associados, e assim a rádio foi ao ar pela primeira vez, em 25 de Julho de 2003, em um imóvel cedido pela Diocese de Óbidos com apenas uma recepção, cozinha, banheiro, um estúdio, uma sala para gravação e sala da diretoria, tudo isso em busca de oferecer uma nova alternativa aos ouvintes, operando na frequência de 104.9 MHz.

A proposta da rádio comunitária, comum a todas as emissoras com estas características, sempre foi socializar a comunicação e ser um espaço aberto de difusão de ideias, elementos culturais, tradição e hábitos sociais da comunidade, além de ser prestadora de serviços de utilidade pública e divulgação de informações, sendo uma das precursoras deste modelo de mídia na região do Oeste do Estado, sendo seguida por diversas outras dos municípios vizinhos.

Diretoria da RCS

A Rádio Comunitária tem uma história que se destaca por sua extrema proximidade coma comunidade em que está inserida. Desde a fundação sua maior preocupação sempre foi valorizar todos os eventos e iniciativas que envolvem a comunidade do município independentemente da amplitude do acontecimento. Esta valorização deu a radio importância, credibilidade e transparência junto ao povo.

A Associação é composta por pessoas e entidades de diversos setores sociais e está aberta a novos associados em qualquer tempo. O atual quadro de sócios é composto por 10 entidades e 05 pessoas físicas. Para ajudar no direcionamento dos trabalhos possui uma Diretoria Executiva, um diretor de patrimônio, o Conselho Fiscal e Conselho Comunitário que se reúnem periodicamente para decidir os rumos da Emissora.

Diretoria da RCS e Dom Bernardo durante celebração

Atualmente a emissora conta com um grupo de 17 comunicadores: AdilsonMoraes, Alfredo Jorge, Augusto Ribeiro, Douglas Freire, Edinho Santa Cruz, Francisco D'Paula, Inês Gladys, Iracy Lopes, João Santos, José Altair, Josimar Cativo, Natalino De Souza, Sandro Silva, Selma Siqueira, Wilma Silva, Lucinha Vinhote, Neidiane Mendes. Conta também com 2 recepcionistas Regina Reis e Neidiane Mendes; e três técnicos, Bruno Sávio, Bruno Batista e Carlos André.

O alcance da emissora abrange o município de Óbidos, num total de 50 mil pessoas aproximadamente. Alguns locais de outros municípios sintonizam a radio, mas esta não é a tônica comum. Em 2009 o prefixo de frequência da emissora mudou para 87.9 MHz FM (frequência que a legislação concedia a todas as rádios comunitárias), em virtude da dificuldade de as rádios comunitárias da região operarem com o mesmo prefixo.

A rádio também acompanhou o avanço das mídias digitais e hoje disponibiliza sua programação ao Vivo na internet, através do site www.radiosantanaobidos.net.br, além de interagir com a comunidade através do Whatsapp, Facebook e Instagram.

Fonte: RCS 87,9

www.obidos.net.br