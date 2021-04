Secretaria de Saúde de Óbidos realiza vacinação em comunidades ribeirinhas

O calendário de vacinação contra Covid-19, em Óbidos, teve continuidade esta semana, quando agentes da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa, estiveram nas comunidade ribeirinha do município efetuando a imunização.

Conforme cronograma da Prefeitura de Óbidos, os agentes da Semsa realizaram a vacinação em idosos a partir dos 60 anos e aplicaram a segunda dose em idosos com mais 80 anos de idade.

Agentes de Saúde se deslocam em "rabetas" e voadeiras

Mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas nesta época do ano, devido a cheia do Rio Amazonas, os agentes de saúde se deslocam em lanchas e “rabetas”, procurando alcançar todos os moradores das comunidades ribeirinhas nessa faixa etária, para vaciná-los e não deixar ninguém fora da imunização.

Para os agentes de Saúde, apesar dos riscos, se sentiram satisfeitos com o trabalho realizado, pois é dificultoso, mas a gratificação de poder ver um sorriso e alegria em cada um pela esperada vacina, é gratificante.

Informações e fotos Comunicação/PMO

