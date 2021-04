Secretaria de Desenvolvimento Social leva atendimento à comunidade do Muratubinha

A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES esteve na Comunidade do Muratubinha, na Costa Fronteira de Óbidos, nesta sexta-feira, dia 23 de abril, oferecendo diversos serviços in loco aos comunitários, evitando assim o deslocamento dos mesmos até a cidade.

Conforme informação, na oportunidade foram oferecidos serviços de atualização e inclusão no cadastro único (CadÚnico) e programa Bolsa Família, como também a Equipe Volante do Cras II realizou orientações sobre o Sistema Único de Assistência Social - BPC, atualização e processo de emissão de carteira do idoso.

Fora registradas alguma imagens que mostram os atendimentos aos comunitários do Muratubinha.

Informações Semdes, com fotos de Vander N Andrade

