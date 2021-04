Em Óbidos, vacinação contra a covid-19 teve prosseguimento nesta terça (27)

Nesta terça-feira, dia 27 de março, a equipe de imunização da Secretaria de Saúde de Óbidos entrou a campo novamente para vacinar a população obidense contra a covid-19, os idosos a partir de 60 anos de idade.

A vacinação aconteceu na Praça da Cultura, no Bairro do Centro, no sistema Drive Thru e pedestres, quando foram vacinadas com a 2ª dose idosos que tomaram a 1ª dose em janeiro e fevereiro. Foram vacinadas também com a 1ª dose, pessoas com idade a partir de 60 anos.

A seguir estamos postando o cronograma de vacinação em outros bairros. Quem for se vacinar deverá apresentar o cartão do SUS, CPF e Carteira de Vacinação.

As fotos seguintes são do inicio da vacinação, que começou por volta das 08h.

