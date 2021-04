Em Óbidos, obras do Projeto Orla estão em andamento

Nesta sexta-feira, dia 23 de abril, fizemos algumas fotos das obras do Projeto Orla em Óbidos, vista do rio Amazonas, que mostram o andamento dos trabalhos de contenção da barreira na orla da cidade nas imediações da Cabeça do Padre, que continuam em andamento.

O Projeto Orla vai da Praça do Estreito até a altura da "cabeça do padre" e terá mais de 200 metros de uma nova orla. Segundo informações, as obras estão na fase de acabamento, com a colocação de gramado e pavimentação.

Projeto Orla, foto de Ronaldo Brasiliense (18/04)

Essa etapa do Projeto Orla está orçada em quase R$ 10 milhões de reais, financiada pelo Governo Federal, com a previsão de conclusão neste semestre.

