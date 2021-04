Águas do Rio Amazonas avançam e inundam o centro comercial de Óbidos

No domingo, dia 25 de abril, publicamos uma notícia sobre a enchente em Óbidos que estava a 66cm da grande cheia de 2009. Dois dias depois, terça-feira, dia 27, retornamos no centro comercial e verificamos que as águas do Rio Amazonas voltaram a subir e já inundaram a rua do comércio (Rua Siqueira Campos), como poderão ver nas imagens.

Só lembrando que no final de maio acontecem os picos das enchentes do Rio Amazonas, segundo a Agência Nacional das Águas - ANA, que mantém uma régua de medição das enchentes no porto de Óbidos.

Fotos de Vander N Andrade

