Reforço à segurança e saúde durante a pandemia

Novos controles internos, ações preventivas e apoio a municípios foram realizados pela MRN para atender aos desafios do enfrentamento à Covid-19 no oeste paraense.

O Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, celebrado nesta quarta-feira (28), traz reflexões de como o contexto crítico na saúde mundial, gerado há mais de um ano pela pandemia de Covid-19, impactou diretamente na dinâmica de trabalho nas indústrias, que precisaram inserir novos controles e formas de abordagem, necessários para se adequar a este cenário, demonstrando ainda mais preocupação com o bem-estar dos empregados e seus familiares. No distrito de Porto Trombetas, Oriximiná/PA, a Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil, é uma das empresas que vem se adaptando continuamente aos desafios deste período, investindo em ações para manter a proteção de seus empregados trabalhadores cooperados, fornecedores, clientes e comunidades desta região.

Sanitização

Segundo Antônio Moura, ‎Gerente Departamento de Segurança do Trabalho da MRN, a segurança e saúde ocupacional são disciplinas dinâmicas que lidam com mudanças no ambiente de trabalho relacionadas aos processos operacionais e aspectos comportamentais, sejam motivadas por fatores internos como a inclusão de novos equipamentos, mudanças de processos e novas instalações, e/ou externos, como surtos, epidemias e pandemias. “Uma diferença significativa entres estes cenários é que o nível de intervenção preventiva para os casos externos é bem menor e, por isso, requer uma maior atenção e esforço para a adoção das medidas de controle. A segurança e saúde ocupacional é um valor para a MRN, por isso, não medimos esforços para garantir a integridade física e mental dos empregados, buscando sempre novas tecnologias e recursos para eliminar ou reduzir os riscos”, relata.

Entre os novos procedimentos, protocolos e medidas preventivas implantados pela MRN para o enfrentamento da Covid-19 estão a higienização das mãos com maior frequência, sanitização dos ambientes, limitação de ocupação nos locais de trabalho, uso de máscaras, trabalho home office, restrição de acessos, exames admissionais/periódicos e imunização, protocolos de cumprimento de quarentenas, criações de processos distintos dentro do hospital, entre outras. “Algumas medidas já estavam incorporadas às rotinas de trabalho, visando a prevenção da saúde e da integridade física do empregado, como exames médicos, uso de equipamento de proteção individual e imunização, orientações frequentes de segurança e saúde, dentre outras, e certamente serão continuadas. No entanto, outras medidas que foram implementadas pós Covid-19 serão avaliadas e podem ser mantidas a depender da sua contribuição para a gestão da segurança e saúde ocupacional, assim como o despertar para novas oportunidades no que diz respeito à inovação. Podemos citar a atividade home office ou teletrabalho, que vem crescendo nas empresas e tudo indica que veio para ficar, pois além do número de adeptos, os resultados vem sendo positivos tanto para a empresa como para os empregados”, assinala Antônio Moura.

As medidas de controle implementadas pela MRN foram estendidas também para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores cooperados, fornecedores, clientes e comunidades dos municípios que mantêm relacionamento com a empresa. “A MRN foi além do ambiente de trabalho. A preocupação em ter medidas que garantissem a segurança e saúde de todos sempre foi o objetivo da empresa. Assim, os protocolos para prevenção foram abrangentes e com amplo suporte, inclusive para alguns municípios, visando atender sua população da melhor maneira possível e demonstrando assim uma preocupação genuína da empresa com as pessoas”, declara o gerente Departamento de Segurança do Trabalho da MRN.

Saúde mental também teve atenção especial

Para contribuir com o bem-estar emocional de seus empregados diante do cenário de incertezas gerado pela pandemia, a MRN viabilizou maior acesso à saúde mental por meio de atendimentos on-line e agendamentos de consultas presenciais, seguindo os protocolos de segurança preventiva. “A empresa disponibiliza a interconsulta on-line com clínico geral, que pode indicar um tratamento presencial ou remoto com psicólogo e este profissional pode avaliar se há necessidade também de encaminhamento para uma consulta com psiquiatra. No caso de presencial, é feito por agendamento e seguindo os protocolos de segurança preventiva, no Hospital de Porto Trombetas. Também, por meio do plano de saúde utilizado pela MRN, disponibilizamos uma plataforma digital com um grande número de psicólogos cadastrados com várias especialidades como isolamento na pandemia e depressão. Oferecemos ainda serviços de telemedicina, que têm sessões em parcerias com o Hospital Albert Einstein”, comenta o gerente de Saúde da MRN, Diogo Abreu.

Odontologia – Outra iniciativa da MRN para facilitar o acesso aos empregados, desta vez, à saúde bucal foi a disponibilização de profissional de odontologia na Mina do Aviso, evitando o deslocamento até o Hospital de Porto Trombetas e facilitando o tratamento dentário dos empregados.

Hospitais e comunidades têm apoio da MRN

Desde o início da pandemia no Brasil, a MRN, alinhada ao Grupo de Trabalho para o Enfrentamento à Covid-19 “Pela Vida no Trombetas”, investiu mais de R$ 8 milhões em diversas ações como compra de equipamentos hospitalares, mobiliários, medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual, testes rápidos, materiais de limpeza e higiene para hospitais de Oriximiná, Terra Santa, Faro e Óbidos. Para contribuir com o isolamento social e a segurança alimentar de famílias da região distribuiu, de março a dezembro do ano passado, 19 mil cestas básicas para 27 comunidades e 3 mil para a Prefeitura de Santarém, apoiou o hospital de Alenquer com equipamentos e doou R$ 39 mil para incentivar a geração de renda de microempreendedores quilombolas de Oriximiná com a produção de máscaras de tecido para proteção individual dos comunitários.

Paralelamente, a empresa ampliou o atendimento de saúde básica e medicina preventiva, por meio do Projeto Quilombo, beneficiando milhares de pessoas de 25 comunidades quilombolas e ribeirinhas. A empresa também investiu R$ 125 mil em instalações de suporte à infraestrutura da Unidade de Pronto-Atendimento do município de Oriximiná; doou 500 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19, 15 cilindros de oxigênio e medicamentos para a prefeitura deste município. Além disso, à Prefeitura de Faro doou seis cilindros de oxigênio, medicamentos diversos de apoio ao atendimento de pacientes com Covid e 42 mobiliários hospitalares. Para a Prefeitura de Terra Santa foram cedidos 87 cilindros de oxigênio entre janeiro e março de 2021.

A MRN mantém campanhas permanentes de prevenção ao contágio da doença. Para apoiar centenas de trabalhadores das cooperativas Cooperboa, Coopermoura e Cooperbarcos, de comunidades quilombolas de Oriximiná que prestam serviços para a empresa, e seus dependentes legais, a MRN renovou termo de compromisso para custear os planos de saúde neste período de pandemia.

Liderado pelo Ministério Público do Estado do Pará, o grupo “Pela Vida no Trombetas” integra, além da MRN, associações quilombolas, ribeirinhas e indígenas, universidades e instituições governamentais, que desenvolve ações conjuntas para minimizar os efeitos da pandemia e proteger as comunidades mais vulneráveis desta região.

FONTE: Comunicação/MRN