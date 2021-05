Estudantes recebem materiais de Educação Ambiental em Óbidos

No dia 03/05/2021, em Óbidos, estudantes da rede pública municipal receberam materiais didático-pedagógicos sobre a Educação Ambiental, cuja iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (SEMMA) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), pautando-se na finalidade de projetar as questões ambientais no processo formativo destes alunos.

Inicialmente, foram contemplados estudantes de duas escolas dos anos Iniciais do Ensino Fundamental: Guilherme Lopes de Barros e Raimundo Cardoso de Araújo, ambas localizadas no perímetro urbano. Futuramente, novas instituições serão alcançadas, inclusive da zona rural.

Os materiais entregues são fruto de dois projetos desenvolvidos no âmbito da SEMMA no município: 1. “Óbidos, sempre verde”, discutindo a questão do desmatamento e das queimadas e adoção de práticas saudáveis à preservação das matas e florestas; e 2. “Abaixa o som, aumenta o respeito”, referente ao combate à poluição sonora no município a partir do conhecimento sobre as leis e o respeito com a qualidade de vida da população.

Segundo o Chefe de Educação Ambiental, Lucas Soares, entende-se que “tais projetos ajudam o estudante a refletir sobre a sua realidade e, consequentemente, influenciam em suas práticas e posturas em relação ao meio ambiente, consolidando uma visão crítica de pertencimento e compromisso com a mantença da natureza”.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Maria José, esta é uma iniciativa no sentido de “contribuir com a formação do aluno a partir da inserção da educação ambiental, enquanto tema transversal, no trabalho da escola, compreendendo o seu papel de agente ativo no meio ambiente”.

Informamos ainda que a SEMMA continua de portas abertas à sociedade e as escolas que tenham interesse em conhecer, colaborar e/ou buscar informações sobre nossas ações e projetos.

FONTE: Comunicação/PMO