A Arte de Izarina Israel: Pintura Abstrata com Acrílica Fluida

Izarina Maria Tavares Israel nasceu na cidade de Óbidos. É filha do casal Isaac Israel e Deusarina Tavares da Silva. É poeta e artista plástica.

Nas artes plásticas possui muitas obras, sendo que seis delas foram premiadas: três trabalhos no concurso “Primeiros Passos”, 2006 e três trabalhos no concurso “Primeiros Passos”, 2007 (Belém). Foi classificada em “Fotografias Literárias” e Antologia Lítero-Fotográfica, no Rio de Janeiro.

Izarina já participou de diversas Exposições de Gravuras em Metal, Pintura a Óleo e Acrílica, Encáustica, Assemblagem, Aquarela Artística e Científica, expostas em bares de Belém e no Ministério da Fazenda.

Izarina Israel e sua obra

Atualmente, Izarina Israel se dedica a Pintura Abstrata com Acrílica Fluida. A característica principal da Pintura Abstrata consiste na representação refletida na tela não definida com critérios objetivos e convencionais, portanto, a interpretação do que se vê não é evidente. Assim, o que se representa não é o mundo das aparências, mas sim as ideias abstratas que vêm do mundo interior do artista.

O artista abstrato, expressa suas ideias e sentimentos através de cores e formas que não correspondem ao mundo real. Desta maneira, não há uma representação figurativa, mas sim uma linguagem visual de cores e formas que tem o seu próprio significado.

Obra de Izarina Israel

Sobre esse estilo, Izarina comentou: “Encontrei um site online, que dava umas dicas sobre Pintura Abstrata com Acrílica Fluida. Me identifiquei, me senti livre nela. Era como se fizesse poesia ou lançasse sobre à tela e ao mesmo tempo ela me dominava. Ela, como eu, é livre. Sempre quis me arvorar numa pintura Abstrata, mas não havia chegado a hora. Estava muito presa na pintura de Aquarela Artística e Botânica, esta última minuciosa. Sentia-me presa, até um pouco invadida. Esta eu posso me jogar sem compromisso de acertar. Não tenho como errar, pois, ela tem seu próprio domínio. As pessoas têm gostado e até comprado, coisa difícil de acontecer”.

Izarina nos cedeu algumas imagens de suas obras, as quais, estamos postando a seguir.

www.obidos.net.br

FOTOS...