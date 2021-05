Comunidade Igarapé Açu recebe nova bomba de água

No dia 1º de maio, a comunidade de Igarapé Açu recebeu a visita dos servidores da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – Serurbi, os quais levaram uma nova bomba de água para instalação, pois o equipamento antigo havia queimado.

A equipe da Seurbi realizou a instalação da bomba e a manutenção do sistema de água da comunidade, no sentido de melhorar o abastecimento para os moradores do local.

Segundo a Comunicação/Pmo, a Prefeitura Municipal de Óbidos está presente nas comunidades de terra firme como na várzea do município, com ações como essa que já ocorreram em outras comunidades,.

