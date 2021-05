SEMMA realiza gravação de mídias digitais sobre os projetos desenvolvidos em Óbidos

No contexto pandêmico tem crescido o uso das tecnologias na cotidianidade social, apresentando-se como um instrumento facilitador da comunicação e do acesso às informações, proporcionando a integração de setores, instituições e populações distintas.

Utilizando-se destas tecnologias disponíveis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (SEMMA) vem realizando a gravação de mídias digitais sobre os projetos e ações desenvolvidas no município de Óbidos. Trata-se de uma iniciativa que visa inserir as questões ambientais na realidade local, oportunizando o acesso ao conhecimento consciente, das legislações e direitos e deveres de cada cidadão perante o compromisso de cuidar do meio ambiente.

“Esta ideia surgiu na proposta de vincular as questões ambientais ao uso das tecnologias. Durante a iniciativa serão produzidos vídeos, documentários, Podcasts, animações, etc. Esses materiais serão divulgados em breve para a sociedade obidense, bem como serão disponibilizados às escolas da rede pública municipal, fortalecendo ainda mais essa parceria necessária à manutenção da vida”, reforçou o Chefe de Educação Ambiental, Lucas Soares.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Maria José, acredita-se que: “a gravação das mídias, a partir do uso das tecnologias, tendem a proporcionar um conhecimento revelador da nossa realidade no sentido de refletir o meio ambiente e nossas condutas diante dele”.

A SEMMA continua de portas abertas para propostas que possam contribuir no desenvolvimento dos projetos, bem como para aqueles que buscam quaisquer informações.

Fonte: Semma/Óbidos